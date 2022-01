ΗΠΑ: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από πυροβολισμούς στην Ουάσιγκτον - Βίντεο

«Μια γυναίκα, η οποία βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, δηλώθηκε νεκρή», συμπλήρωσε η αστυνομία της Ουάσιγκτον, η οποία απέκλεισε την περιοχή για κάποιες ώρες και ξεκίνησε έρευνα.

BREAKING NEWS: We are at the scene of a shooting in Northwest DC. 4 people shot at a Days Inn on Connecticut Avenue. All now at the hospital, conditions unknown right now. Large police investigation. 4400 block of Connecticut closed in both directions. Live on @7NewsDC in minutes pic.twitter.com/pdgElvL88I