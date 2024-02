ΗΠΑ: Ένας νεκρός και 14 τραυματίες στο Κάνσας από πυροβολισμούς στην παρέλαση των πρωταθλητών του NFL - ΒΙΝΤΕΟ

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής ανέφερε πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι εννέα νοσηλεύονται τραυματισμένοι. Εξ αυτών, η κατάσταση τριών τραυματιών χαρακτηρίζεται «κρίσιμη», πέντε νοσηλεύονται σε «σοβαρή κατάσταση», ενώ ένας είναι ελαφρά τραυματισμένος. Άλλοι πέντε άνθρωποι αναζήτησαν ιατρική φροντίδα, είπε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, επισημαίνοντας πως δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο τραυματισμός τους προκλήθηκε από πυροβολισμό.

Ο δήμαρχος του Κάνσας Σίτι ενημέρωσε πως όλα τα μέλη της αποστολής των Kansas City Chiefs – συμπεριλαμβανομένων αθλητών, προπονητών και λοιπού προσωπικού – είναι ασφαλή.

Η τοπική αστυνομική διεύθυνση ανακοίνωσε πως δύο ύποπτοι, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν όπλα, προσήχθησαν και ανακρίνονται.

"Πυροβολισμοί έπεσαν δυτικά του σιδηροδρομικού σταθμού Union Station κοντά στον χώρο στάθμευσης και πολλοί άνθρωποι επλήγησαν", αναφέρει σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter), η αστυνομία του Κάνσας. "Θέσαμε δύο ενόπλους υπό κράτηση για περαιτέρω έρευνα".

