ΗΠΑ: Ενισχύθηκε η τροπική καταιγίδα Σάλι - Για δεύτερο κυκλώνα ετοιμάζεται ο Κόλπος του Μεξικού

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Συνθήκες κυκλώνα αναμένεται να επικρατήσουν από νωρίς αύριο σε περιοχές της Λουϊζιάνα και του Μισισίπι, συμπεριλαμβανομένης και της Νέας Ορλεάνης, σύμφωνα με το ίδιο κέντρο.

Tropical Storm Sally is expected to be a Category 2 #HurricaneSally at landfall near #NewOrleans on Tuesday morning pic.twitter.com/ZDyKEXOSw9