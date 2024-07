ΗΠΑ: Eντυπωσιακή αξιωματικός της Αστυνομίας «τρέλανε» τους χρήστες των social media - «Μπορείτε να με συλλάβετε»;

Viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει γίνει μια πληθωρική αξιωματικός της Αστυνομίας στις ΗΠΑ η οποία εντυπωσίασε τους χρήστες του διαδικτύου όταν εμφανίστηκε να κάνει δηλώσεις μπροστά στην κάμερα σχετικά με μια υπόθεση μυστηριώδους θανάτου ενός άνδρα στη φημισμένη παραλία Χόλιγουντ της Φλόριντα.

Ο λόγος για την Ντανιέλι Ντε Αντράντε η οποία γεννήθηκε στη Βραζιλία και μετακόμισε σε πολύ μικρή ηλικία στη νότια Φλόριντα, μαζί με τους γονείς της.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της πληθωρικής αστυνομικού, δεν πέρασε απαρατήρητη από τους χρήστες του Διαδικτύου, ενώ στο Χ δεν... ήθελαν και πολύ, για ν' αρχίσουν τα... κομπλιμέντα, σχολιάζοντας, μεταξύ άλλων, ότι πολύ θα ήθελαν να ταξιδέψουν μέχρι τη Φλόριντα, μόνο και μόνο για να τους συλλάβει εκείνη.

Κάποιοι, πιο... ενθουσιώδεις, έσπευσαν να την υποδεχτούν ως την επόμενη σταρ ενός τηλεοπτικού ριάλιτι, προβλέποντας ότι η εμφάνισή της ενώπιον των μέσων ενημέρωσης θ' ανοίξει άλλους δρόμους στην επαγγελματική της σταδιοδρομία. Την αποκάλεσαν «Αξιωματικό Υπέροχη», είπαν ότι ευχαρίστως θα... έκαναν τους νεκρούς στην παραλία, μόνο και μόνο για να τους ψάξει η εν λόγω αστυνομικός, ενώ κάποιος έφτασε να πει ότι θα την άφηνε να του φερθεί σαν να ήταν ο Ρόντνεϊ Κινγκ (σ.σ. ο άντρας-θύμα τεσσάρων λευκών αστυνομικών, στο Λος Άντζελες, το 1991, με το επεισόδιο αυτό να αποτελεί αφορμή για ένα πρωτοφανές κύμα εξεγέρσεων στις ΗΠΑ, που κατέληξε σε 50 νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες, αναρίθμητους εμπρησμούς και λεηλασίες καταστημάτων).

Brb, driving down to Hollywood to get myself frisked and arrested. pic.twitter.com/vpiLQ0LU1n — David Reaboi, Late Republic Nonsense (@davereaboi) July 11, 2024

calls be like: “hello? yes - i have information on the case, but can only share with detective double-d danielly deandrade, pls & thx. oh, also - must conduct in-person interview. thx, again.” https://t.co/tiNMu1mXhc — Mahdi Pessarakli, M.D.????? (@pessarakli) July 12, 2024

Meet Danielly De Andrade, the Hollywood (FL) police detective that has the Internet buzzing this morning. I did my own detective work on this one. https://t.co/rZxY8tvXQapic.twitter.com/JZczNlf7bc — Joe Kinsey (@JoeKinseyexp) July 12, 2024

Gonna see if I can turn myself in to Det. Deandrade at this little Cuban spot I know. pic.twitter.com/3ZkgiU0OOL — Kilo Harrison (@kil071art) July 12, 2024

I will vote for whichever candidate moves the FBI HQ to Hollywood Florida. pic.twitter.com/1e8mXGUCMX — Burt Macklin (@BurtMaclin_FBI) July 12, 2024

Η Ντανιέλι υπηρετεί στο Σώμα από το 2011 και είχε απολυθεί, στο πλαίσιο περικοπών που έκανε τότε η Αστυνομία. Προσελήφθη ωστόσο εκ νέου και έκτοτε έχει διαρκώς ανοδική πορεία στην καριέρα της, αποσπώντας τιμητικές διακρίσεις .

Δείτε φωτογραφίες από τον λογαριασμό της στο Instagram: