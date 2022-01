ΗΠΑ: Έως τα μέσα Φεβρουαρίου αναμένεται πιθανή «χρήση στρατιωτικής ισχύος» από τη Ρωσία κατά της Ουκρανίας

«Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο κεφάλι του προέδρου Πούτιν. Υπάρχει μόνο ένα άτομο που το κάνει, και αυτός είναι ο ίδιος ο Πρόεδρος Πούτιν», εξήγησε κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συζήτησης στο Yalta European Strategy, ένα φόρουμ για το «ευρωπαϊκό μέλλον της Ουκρανίας». «Νομίζω ότι ακόμη και οι άνθρωποι γύρω του δεν ξέρουν τι θα κάνει στο τέλος».

Το νούμερο δύο της αμερικανικής διπλωματίας είπε επίσης ότι οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου, που ξεκινούν στις αρχές Φεβρουαρίου και στην τελετή έναρξης των οποίων θα παρευρεθεί ο Πούτιν, θα μπορούσαν «να έχουν αντίκτυπο στο χρονοδιάγραμμά του και τη σκέψη του».

The United States, with our allies and partners, is committed to Ukraine’s sovereignty. Today’s delivery of defensive assistance to Ukraine shows our continued resolve and solidarity with the Ukrainian people. pic.twitter.com/ec7z8UHuV1