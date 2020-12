ΗΠΑ: Επεισόδια στη διάρκεια διαδηλώσεων υπέρ του Τραμπ, πέντε τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: AΠΕ-ΜΠΕ-AFP -BINTEO, ΦΩΤΟ: Sputnik

Στην αμερικανική πρωτεύουσα, τέσσερις άνθρωποι μαχαιρώθηκαν και νοσηλεύονται «με σοβαρά τραύματα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νταγκ Μπιουκάναν, υπεύθυνος επικοινωνίας των πυροσβεστών και των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας της πρωτεύουσας Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times, 23 άνθρωποι συνελήφθησαν στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες άλλες πληροφορίες σχετικά με τους τραυματίες.

Footage of violent clashes that took place on Saturday afternoon between Trump supporters and counter-protesters at BLM Plaza in Washington, DC https://t.co/p3vO4GwlQzpic.twitter.com/KUnopafQNy