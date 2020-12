ΗΠΑ: Έπειτα από 51 χρόνια αποκρυπτογράφησαν μήνυμα του «Zodiac Killer»

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Οι άνθρωποι που ασχολούνται με την υπόθεση του «Zodiac Killer» και οι διωκτικές αρχές έτρεφαν την ελπίδα ότι το κωδικοποιημένο αυτό μήνυμα θα περιείχε το όνομα ή έστω κάποιο άλλο στοιχείο που θα οδηγούσε στην ταυτότητα του κακοποιού, ο οποίος έχει επιβεβαιωθεί πως διέπραξε τουλάχιστον πέντε δολοφονίες από το 1968 ως το 1969, αλλά ανέλαβε την ευθύνη για συνολικά 37, ενώ ενέπνευσε άλλους δολοφόνους κατά συρροή.

Όμως, σύμφωνα με την τριάδα των ερευνητών που έσπασε τον κώδικα, δεν πρόκειται παρά για μερικές φράσεις στις οποίες ο δολοφόνος καυχιέται, αψηφά τις αρχές και μοιάζει να παραληρεί, χωρίς να αποκαλύπτει ποιος είναι.

