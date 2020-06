ΗΠΑ: Επετράπη η κυκλοφορία του εκρηκτικού βιβλίου του πρώην συμβούλου Τζον Μπόλτον, προς δυσαρέσκεια του Τραμπ

Ομοσπονδιακός δικαστής αρνήθηκε σήμερα να εμποδίσει την κυκλοφορία του εκρηκτικού βιβλίου του Τζον Μπόλτον, του πρώην συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ, μια απαγόρευση που ζητούσε η κυβέρνηση του προέδρου.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας στον Λευκό Οίκο "εξέθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ" και "εξέθεσε τη χώρα του σε κίνδυνο και τον ίδιο σε αστική [και ενδεχομένως ποινική] ευθύνη", υπογράμμισε ο δικαστής Ρόις Λάμπερθ, στην απόφασή του.

Ωστόσο "η κυβέρνηση δεν κατάφερε να αποδείξει ότι μια απαγόρευση μπορεί να αποτρέψει ανεπανόρθωτες ζημιές. Το αίτημά της συνεπώς απορρίφθηκε", κατέληξε.

Το βιβλίο του Μπόλτον με τίτλο "The Room Where It Happened" αναμένεται να κυκλοφορήσει την Τρίτη.