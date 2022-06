ΗΠΑ: «Επιτέλους ελευθερία» για τον άνδρα που επιχείρησε να δολοφονήσει τον Ρόναλντ Ρίγκαν

Ένα δικαστήριο είχε πρόσφατα αποφανθεί ότι μετά από δεκαετίες περίθαλψης και ψυχολογικής παρακολούθησης, ο Χίνκλεϊ δεν αποτελούσε πλέον απειλή για την κοινωνία και ότι θα μπορούσε να απελευθερωθεί από κάθε δικαστικό έλεγχο στις 15 Ιουνίου.

«Μετά από 41 χρόνια, 2 μήνες και 15 ημέρες, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», έγραψε στο twitter ο Τζον Χίνκλεϊ, ο οποίος είναι σήμερα 67 ετών και ασχολείται πλέον με τη μουσική.

After 41 years 2 months and 15 days, FREEDOM AT LAST!!!