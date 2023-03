ΗΠΑ: Επτά αστυνομικοί και ένας νοσηλευτής διώκονται για τον θάνατο ενός άνδρα που είχε συλληφθεί για τροχαία παράβαση

Όπως ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές του Λος Άντζελες, ασκήθηκε δίωξη σε επτά αστυνομικούς και έναν νοσηλευτή για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επίθεση σε βάρος του 38χρονου Έντουαρντ Μπρόνστιν, από το Μπέρμπανκ της Καλιφόρνιας.

This is what happens when clowns with 8 weeks training parade around in costumes thinking they are above everyone. This happened roughly 2 months after George Floyd. Where is BLM? Where are the SJW's protesting in the streets? Oh that's right he wasn't black. #EdwardBronsteinpic.twitter.com/QHy0PxGojN