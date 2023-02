ΗΠΑ: Επτά τραυματίες από πυροβολισμούς στη Φιλαδέλφεια - Ανάμεσά τους παιδί 2 ετών και 4 έφηβοι - BINTEO

Το θύμα που τραυματίστηκε πιο σοβαρά είναι έφηβος που εισήχθη σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε η Ντανιέλ Άουτλο.

Τα θύματα χτυπήθηκαν από πυρά χθες το απόγευμα, λίγο πριν από τις 18:00 (τοπική ώρα· στη 01:00 σήμερα ώρα Ελλάδας), μερικές εκατοντάδες μέτρα από πρωτοβάθμιο σχολείο, είπε η κυρία Άουτλο, διευκρινίζοντας πως το επεισόδιο δεν άρχισε εκεί.

Officials said that a 2-year-old girl and five teenagers were among seven people wounded in a shooting Thursday evening in a schoolyard in Philadelphia. https://t.co/Lh2IhM0ap8

«Καθώς είμαι γονιός η ίδια καταλαβαίνω τον φόβο του κόσμου», είπε η αρχηγός της αστυνομίας στη Φιλαδέλφεια, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το ποιος άνοιξε πυρ, ή για ποιο λόγο.

Οι ΗΠΑ πληρώνουν εξαιρετικά βαρύ τίμημα για την ευρεία διάδοση των πυροβόλων όπλων στην επικράτειά τους και για την ευκολία με την οποία μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σ’ αυτά οι Αμερικανοί.

My hometown is just....??

Toddler, 5 teens among 7 shot

Seven people were shot in #Philadelphia's #StrawberryMansion neighborhood, police say, including five teens, a 2-year-old getting diaper changed and the mom of two of those victims, as an after school program was just… https://t.co/IBcq27mWWypic.twitter.com/Hx0iwDkubP