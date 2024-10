ΗΠΑ: Έρευνα για τη διαρροή άκρως απόρρητων εγγράφων σχετικά με τα σχέδια επίθεσης του Ισραήλ στο Ιράν

#US House Speaker Mike Johnson says there was an investigation underway into the leak of classified US intelligence documents related to #Israel ’s preparations for an attack on #Iran . https://t.co/yNYqjvwpyQ pic.twitter.com/bF3OlZs7Ve

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη διαρροή των εγγράφων στη διάρκεια συνέντευξης στο CNN. ο Τζόνσον, ο πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, δήλωσε πως μία «έρευνα είναι σε εξέλιξη και θα ενημερωθώ για αυτήν σε λίγες ώρες».

«... Το παρακολουθούμε στενά», πρόσθεσε ο Τζόνσον.

Η Εθνική Υπηρεσία Γεωχωρικών Πληροφοριών και το Γραφείο Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλια. Το Πεντάγωνο δήλωσε ότι εξετάζει τις αναφορές για τη διαρροή.

Οι New York Times ανέφεραν πως αξιωματούχοι παραδέχθηκαν σε ιδιωτικές συνομιλίες πως τα έγγραφα είναι αυθεντικά, αλλά είπαν πως αντιπροσωπεύουν μόνο ένα τμήμα των πληροφοριών που διαθέτουν οι ΗΠΑ για τον σχεδιασμό του στενού συμμάχου τους.

US House Speaker Mike Johnson said that there was an investigation underway into the leak of classified US intelligence documents related to Israel's preparations for an attack on Iran.https://t.co/i3JMbrnesv