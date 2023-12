ΗΠΑ: Έρευνα μετά την τρομακτική έκρηξη σε ένα σπίτι κοντά στην Ουάσινγκτον

Εκεί διευκρινίζεται πως στη συνέχεια, την ώρα που αστυνομικοί επιχειρούσαν να ερευνήσουν το σπίτι του υπόπτου ο οποίος είχε ταμπουρωθεί, ο άνδρας πυροβόλησε πολλές φορές «με κάτι που φαινόταν πως ήταν πυροβόλο όπλο» και «κατόπιν, μια έκρηξη σημειώθηκε στο σπίτι».

Στο ερασιτεχνικό βίντεο που δημοσιεύτηκε και έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται μια τεράστια έκρηξη στο σπίτι, φλόγες υψώνονται σε ύψος πολλών μέτρων πάνω από το κτίριο. Σύμφωνα με έναν κάτοικο, πρόκειται για δύο κτίρια εφαπτόμενα το ένα στο άλλο.

«Είμαι βέβαιος πως η οικογένεια που διέμενε στο γειτονικό σπίτι απομακρύνθηκε πριν από την έκρηξη, όμως έχασε το σπίτι της», δήλωσε ο γείτονας στην τοπική εφημερίδα ARLnow.

«Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη» διαβεβαιώνει η αστυνομία, η οποία έκανε λόγο για τρεις αστυνομικούς ελαφρά τραυματίες, χωρίς να διευκρινίζει την κατάσταση του υπόπτου.

An explosion tore apart a house in Arlington, Va. on Monday night, sending flames, smoke and debris into the air after police tried to investigate shots from a flare gun.

