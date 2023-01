ΗΠΑ: Έρευνες στο σπίτι του υπόπτου για τη σφαγή στο Μόντερεϊ Παρκ

Ο Τραν, ένας πρώην νοικάρης του οποίου τον χαρακτήρισε «οργισμένο και φιλύποπτο», σκότωσε δέκα ανθρώπους ηλικίας 50-80 ετών και τραυμάτισε άλλους τόσους.

Την Κυριακή, ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες Ρόμπερτ Λούνα είπε ότι «όλα είναι στο τραπέζι», αναφερόμενος στα αίτια της επίθεσης. Ωστόσο ο δήμαρχος του Μόντερεϊ Παρκ, ο Χένρι Λο, είπε στο NBC ότι οι αρχές εξετάζουν ως πιθανό κίνητρο τις «προσωπικές σχέσεις» του δράστη. Ο Τραν κατοικούσε στο Χέμετ της Καλιφόρνιας και σύχναζε στην αίθουσα χορού. Είναι πιθανόν ο στόχος του να ήταν η πρώην σύζυγός του, σύμφωνα με τον Λο.

Αξιωματικοί της αστυνομίας του Χέμετ, που απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από το Λος Άντζελες, βοηθούν στην έρευνα στο σπίτι του Τραν, σε μια κλειστή κοινότητα ηλικιωμένων, είπε ο Άλαν Ρέγιες, ένας εκπρόσωπος των τοπικών αρχών. Η έρευνα ξεκίνησε γύρω στις 20.30 το βράδυ της Κυριακής και συνεχίστηκε και σήμερα, είπε, διευκρινίζοντας ότι ο Τραν δεν ήταν γνωστός στην τοπική αστυνομία.

Ο Τραν είχε άδεια οδήγησης φορτηγών και μια εταιρεία στο όνομά του, την Tran’s Trucking Inc, η διεύθυνση της οποίας ήταν στο Μόντερεϊ Παρκ. Ζούσε στην περιοχή του Λος Άντζελες τουλάχιστον από τη δεκαετία του ’90 και μετακόμισε σε μια τροχοβίλα στο Χέμετ το 2020.

Ο Άνταμ Χουντ, που νοίκιαζε για πολλά χρόνια μια ιδιοκτησία του Τραν στην περιοχή του Λος Άντζελες, είπε στο πρακτορείο Reuters ότι ήταν επιθετικός και φιλύποπτος, με ελάχιστους φίλους. Του άρεσε όμως ο χορός, ήταν σχεδόν η μοναδική κοινωνική δραστηριότητά του. Σύμφωνα με τον Χουντ, παραπονιόταν ότι ο κόσμος στο Star Ballroom μιλούσε πίσω από την πλάτη του. «Ήταν καλός χορευτής, κατά την άποψή μου. Αλλά ήταν δύσπιστος με τους ανθρώπους στην αίθουσα χορού, θυμωμένος και φιλύποπτος. Νομίζω ότι δεν άντεχε άλλο», είπε.

Τραγωδία και καταδίωξη

Η τραγωδία θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Περίπου 20 λεπτά μετά τους πυροβολισμούς στο Μόντερεϊ Παρκ, ο Τραν μπήκε στην αίθουσα χορού Lai Lai Ballroom & Studio, στη γειτονική πόλη Αλάμπρα. Εκεί, ο Μπράντον Τσάι, ο ιδιοκτήτης της οικογενειακής επιχείρησης, πάλεψε μαζί του και του άρπαξε το όπλο προτού προλάβει να ρίξει ούτε μια σφαίρα.

Brandon Tsay, the operator of a dance hall in California, is being praised as a hero after he disarmed the shooter who killed 10 people in Monterey Park, saving countless lives and averting another tragedy.https://t.co/1wwtNeAcfbpic.twitter.com/JZSdP9pT1J