ΗΠΑ: Εργοστάσιο της Ford που βασίζεται σε τεχνολογίες της Κίνας στο στόχαστρο του γερουσιαστή Ρούμπιο

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο κατέθεσε χθες Πέμπτη σχέδιο νόμου που βάζει στο στόχαστρο συμφωνία που έκλεισε η Ford Motor για τη χρήση τεχνολογιών της CATL, κινεζικής κατασκευάστριας μπαταριών, στο πλαίσιο του σχεδίου της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας για την κατασκευή εργοστασίου στο Μίσιγκαν, εκτιμώμενης αξίας 3,5 δισ. δολαρίων.

Το σχέδιο νόμου του κ. Ρούμπιο, κορυφαίου στελέχους των Ρεπουμπλικάνων στην επιτροπή πληροφοριών του σώματος, προβλέπει να μην προσφερθούν φοροαπαλλαγές σε μπαταρίες για ηλεκτρικά αυτοκίνητα παραγόμενες με κινεζικές τεχνολογίες, κάτι που κατ’ αυτόν έχει σκοπό να «αποτραπεί το ενδεχόμενο να επωφεληθούν κινεζικές εταιρείες».

Η Φορντ δεν απάντησε αμέσως όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς της ζήτησε σχόλιο για το νομοσχέδιο.

Τον Φεβρουάριο, ο κ. Ρούμπιο ζήτησε από την κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν να ελεγχθεί εξονυχιστικά η συμφωνία της αμερικανικής βιομηχανίας για τη χρήση τεχνολογίας της CATL.

Ο γερουσιαστής κάλεσε να υπάρξει άμεσα εξέταση των όρων της συμφωνίας από την Επιτροπή για τις Ξένες Επενδύσεις στις ΗΠΑ (Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS).

Για τον κ. Ρούμπιο, η συμφωνία «θα βαθύνει την εξάρτηση των ΗΠΑ από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας σε ό,τι αφορά την τεχνολογία των μπαταριών», ενώ πιθανόν το εργοστάσιο θα δικαιούται «φοροαπαλλαγές δυνάμει του νόμου περί Μείωσης του Πληθωρισμού (Inflation Reduction Act, IRA).

Η CFIUS, διυπηρεσιακό όργανο του οποίου ηγείται το υπουργείο Οικονομικών, εξετάζει συμφωνίες για να διασφαλίζεται πως δεν εγείρουν απειλή για την αμερικανική εθνική ασφάλεια.

Το υπουργείο Οικονομικών απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.

Η υπουργός Ενέργειας Τζένιφερ Γκράνχολμ πάντως δήλωσε τον περασμένο μήνα πως η συμφωνία που έκλεισε η Φορντ θα «φέρει προηγμένες βιομηχανικές δυνατότητες από το εξωτερικό στις ΗΠΑ, κάτι που είναι κλειδί για την ανταγωνιστικότητά μας, θα τονώσει την οικονομία μας και θα δημιουργήσει καλοπληρωμένες δουλειές για Αμερικανούς».

Η αυτοκινητοβιομηχανία υπόσχεται πως θα δημιουργηθούν 2.500 θέσεις εργασίας στο Μίσιγκαν, θα μειώσει το κόστος των μπαταριών και θα επιτρέψει να κατασκευάζονται μπαταρίες για ηλεκτρικά αυτοκίνητα που θα φορτίζονται πολύ ταχύτερα από το 2026. Το εργοστάσιο θα ανήκει και θα ελέγχεται από την ίδια τη Φορντ, χωρίς καμία ξένη επένδυση και χωρίς η CATL να επιδοτηθεί από τον αμερικανό φορολογούμενο ούτε με ένα δολάριο, επέμενε τον Φεβρουάριο η αμερικανική εταιρεία.

Το IRA, ύψους 430 δισεκ. δολαρίων, προβλέπει συγκεκριμένους περιορισμούς ως προς τον εφοδιασμό με μπαταρίες και σκοπό έχει, μεταξύ άλλων, να μειωθεί η εξάρτηση των ΗΠΑ από αλυσίδες εφοδιασμού στην Κίνα για την κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Στο μέλλον, προβλέπει ότι δεν θα χορηγούνται επιδοτήσεις ούτε φοροαπαλλαγές για ηλεκτρικά οχήματα που θα κατασκευάζονται από «ξένη οντότητα που εγείρει ανησυχία»· η φρασεολογία αφορά βασικά την Κίνα, παρότι δεν κατονομάζεται.

Παράλληλα, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζο Μάντσιν επέκρινε σύμβουλο του Λευκού Οίκου επειδή εκτίμησε πως κινεζικές εταιρείες θα γίνουν «σημαντικοί παίκτες» στην προσπάθεια να αυξηθεί η παραγωγή ενέργειας στις ΗΠΑ, δήλωση που χαρακτήρισε «κάτι παραπάνω από ανεύθυνη».