ΗΠΑ: Φάλαινα πέφτει σε βάρκα και εκτοξεύει στον αέρα τους ψαράδες - ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με ειδικούς το περιστατικό οφείλεται σε κακή συγκυρία καθώς η φάλαινα έτυχε να τρώει τη στιγμή που βγήκε από το νερό.

Όπως εξηγούν οι φάλαινες βγαίνουν στην επιφάνεια του νερού με ανοιχτό το στόμα τους για να αρπάξουν ψάρια που βρίσκονται μπροστά τους και το κλείνουν είτε λίγο πριν βγουν από το νερό ή αμέσως μετά.

«Η βάρκα που βλέπουμε έτυχε να βρίσκεται στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή» εξήγησαν οι ειδικοί στη New York Post.

There is a pissed off whale patrolling the waters of Portsmouth NH today. Head on swivel if you’re out there pic.twitter.com/xQPIHs8ZjN