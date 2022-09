ΗΠΑ: Φάρσα αποδείχτηκαν οι αναφορές για πυροβολισμούς σε σχολείο του Σινσινάτι

Έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησαν στο χώρο του σχολείου οι αστυνομικοί του Σάρονβιλ, διαπίστωσαν ότι οι αναφορές δεν ήταν αληθείς.

Ειδικότερα, ο Tom Burton, επιθεωρητής των σχολείων στην πόλη, επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό ήταν φάρσα.

«Έπειτα από ενδελεχή εξέταση δεν υβρέθηκε ενεργός δράστης στο κτίριο. Ποτέ δεν κυκλοφορούσε ελεύθερος σκοπευτής. Δεδομένου ότι έχουμε ακούσει παρόμοιες καταγγελίες σε τοπικό επίπεδο και από άλλες περιφέρειες σε όλη τη χώρα, φαίνεται ότι πρόκειται για μια εθνική φάρσα» δήλωσε ο Burton. «Επικροτούμε την άμεση ανταπόκριση των τοπικών αρχών επιβολής του νόμου».

Ο Μπέρτον δήλωσε ότι το σχολείο θα κλείσει και κάλεσε τους γονείς να ενημερώνονται για τις εξελίξεις.

