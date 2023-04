ΗΠΑ - Φονικός ανεμοστρόβιλος στο Αρκάνσας: Διαλύθηκαν στέγες και τοίχοι, αναποδογύρισαν αυτοκίνητα - ΒΙΝΤΕΟ

Στο Αρκάνσας, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Γουίν, όπως δήλωσε σε συνέντευξη τύπου η Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, η ρεπουμπλικανή κυβερνήτρια της πολιτείας, η οποία κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ανέπτυξε περίπου 100 μέλη της εθνοφρουράς. «Το κέντρο του Αρκάνσας υπέστη σημαντικές ζημιές», έγραψε η ίδια στο Twitter.

BREAKING: A Little Rock, Arkansas medical center said it was operating at a mass casualty level after a tornado struck — reducing rooftops to splinters, toppling vehicles and tossing debris on roadways. https://t.co/lo7xGQkdXzpic.twitter.com/B4BnMkmkpa