ΗΠΑ: Φορτηγό έπεσε πάνω σε μπάρες ασφαλείας κοντά στον Λευκό Οίκο - Συνελήφθη ο οδηγός

Δρόμοι και πεζόδρομοι στην πλατεία αποφασίστηκε να κλείσουν, σύμφωνα με την υπηρεσία φύλαξης του αμερικανού προέδρου και κορυφαίων αμερικανών πολιτικών.

BREAKING ?? The moment U-Haul truck crashes near White House in Lafayette Square (Video: Chris) pic.twitter.com/Su5R5Q8QjQ