ΗΠΑ- Φρίκη : 90χρονος βελονιστής κακοποίησε σεξουαλικά την 28χρονη ασθενή του- Της δημιούργησε παράλυση -Ήταν 4 χρόνια πελάτισσά του

Η River Lajoice, το θύμα του ηλικιωμένου άνδρα, επισκεπτόταν τον Kuai δύο φορές την εβδομάδα επί τέσσερα χρόνια, προτού αυτός φέρεται να γίνει βίαιος. «Πραγματικά πίστευε ότι θα τη γλίτωνε και ότι όλα θα ήταν εντάξει», δήλωσε η 28χρονη, σύμφωνα με το nypost.com.

Aφού τρύπησε το σώμα της με βελόνες ως συνήθως, ο Kuai άρχισε να γδύνει την ασθενή του και έβαλε το στόμα του στο σώμα της, υποστήριξε η Lajoice. «Απλώς κλιμακώθηκε έντονα από εκεί και πέρα», είπε. Η Lajoice έμεινε αβοήθητη από τις βελόνες, τις οποίες πιστεύει ότι ο Kuai τοποθέτησε σκόπιμα για να την αφήσει σε μεγάλο βαθμό ανίκανη να κινήσει το σώμα της.

Acupuncturist, 90, used needles to disarm patient he sexually assaulted: report https://t.co/Q4BraOKD9mpic.twitter.com/m7AWB0OXWb