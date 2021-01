ΗΠΑ: Για «ιστορικές νίκες» έκανε λόγο ο Τραμπ στο μήνυμά του για το 2021 - Αισιόδοξος για το νέο έτος ο Μπάιντεν - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ρεπουμπλικάνος δεν έχει ακόμη παραδεχθεί την ήττα του στις εκλογές του Νοεμβρίου από τον Μπάιντεν. Στο μήνυμά του εξήρε τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του, ανάμεσα στα οποία, όπως ανέφερε ο ίδιος, είναι η διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού και η ανοικοδόμηση της οικονομίας των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, που προσβλήθηκε από covid-19 τον Οκτώβριο, έχει επανειλημμένα υποβαθμίσει τη σοβαρότητα της πανδημίας και επέβλεψε μιας διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης, την οποία πολλοί ειδικοί έχουν χαρακτηρίσει ανοργάνωτη, ενώ κάποιες φορές ο ίδιος ο Αμερικάνος πρόεδρος αγνόησε τις συστάσεις των επιστημόνων.

Αρχικά ο Τραμπ ήταν προγραμματισμένο να παραστεί σε ένα πάρτι για την πρωτοχρονιά στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα.

Ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε εξηγήσεις για την εσπευσμένη του επιστροφή στην Ουάσινγκτον, όμως συμπίπτει με την αντιπαράθεση του απερχόμενου προέδρου με το Κογκρέσο μετά το βέτο που άσκησε στο νομοσχέδιο για τις αμυντικές δαπάνες, το αίτημά του να δοθεί μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια στις οικογένειες που επλήγησαν από την πανδημία, καθώς και με την όξυνση των σχέσεων των ΗΠΑ με το Ιράν.

Από την πλευρά του ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επέτισε φόρο τιμής στους υγειονομικούς και ενθάρρυνε τους πολίτες να εμβολιαστούν κατά της covid-19 στη διάρκεια σύντομης εμφάνισής του, μαζί με τη σύζυγό του Τζιλ Μπάιντεν, στην εκπομπή που μεταδίδεται εδώ και χρόνια παραμονή της πρωτοχρονιάς από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, την "Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2021".

“Είμαι απολύτως, εντελώς αισιόδοξος, αισιόδοξος, ότι θα ανακάμψουμε και θα ανακάμψουμε πιο δυνατοί από πριν”, τόνισε ο Μπάιντεν, που αναλαμβάνει την προεδρία στις 20 Ιανουαρίου.

Επανέλαβε εξάλλου την έκκλησή του για πιο γρήγορη διανομή των εμβολίων.

