ΗΠΑ: Για πρώτη φορά ηγετικό στέλεχος της διαβόητης οργάνωσης MS-13 κατηγορείται για τρομοκρατία

Με βάση το κατηγορητήριο που υποβλήθηκε σε δικαστήριο στην Αλεξάντρια (Βιρτζίνια), διηύθυνε από το Σαλβαδόρ τη δραστηριότητα της MS-13 στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ και διέταξε ή ενέκρινε πολλές δολοφονίες, επέβλεψε τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών, ενώ φρόντιζε τη συγκέντρωση των χρημάτων περίπου είκοσι συμμοριών στην περιφέρεια.

Ο Αρμάντο Ελίου Μελγάρ Ντίας ζούσε παράνομα στις ΗΠΑ, κυρίως στη Βιρτζίνια, από το 2003 ως το 2016, προτού επαναπροωθηθεί στο Σαλβαδόρ. Εκεί, μετατράπηκε στον βασικό συντονιστή της δραστηριότητας της συμμορίας στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, πάντα κατά τις αμερικανικές διωκτικές αρχές.

Το τρέχον διάστημα κρατείται στο Σαλβαδόρ, όπου κατηγορείται για εμπορία ναρκωτικών και ανθρωποκτονίες.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν διευκρίνισε γιατί αποφάσισε να απαγγείλει στο στέλεχος της MS-13 κατηγορίες για τρομοκρατία, σημείωσε πάντως ότι η κυβέρνηση στο Σαν Σαλβαδόρ έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατική» οργάνωση τη Μάρα Σαλβατρούτσα.

Η συμμορία, που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1980, αρχικά ως ομάδα αυτοάμυνας ισπανόφωνων από άλλες συμμορίες των δρόμων στο Λος Άντζελες, πλέον δρα σε τουλάχιστον δέκα αμερικανικές πολιτείες. Μέλη της που απελάθηκαν στο Σαλβαδόρ εξάπλωσαν εκεί τη δράση της, κατόπιν στην Ονδούρα και τη Γουατεμάλα. Η MS-13 σπέρνει τρόμο στις τρεις χώρες του λεγόμενου Βορείου Τριγώνου της Λατινικής Αμερικής.

Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύει πως πλέον «πάει στον πόλεμο» εναντίον της MS-13.

Ο μεγιστάνας, που προβάλλει ιδιαίτερα στην εκστρατεία του — όπως και στην προηγούμενη — το ζήτημα της παράτυπης μετανάστευσης, έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι μέλη της MS-13 παρεισφρέουν σε καραβάνια μεταναστών από την κεντρική Αμερική που προσπαθούν να εξασφαλίσουν άσυλο στις ΗΠΑ. Είχε επικαλεστεί αυτό ακριβώς για να δικαιολογήσει την πολιτική «μηδενικής ανοχής» που εφάρμοσε, η οποία επικρίθηκε έντονα στη χώρα του και διεθνώς. Ορισμένες διαστάσεις της, όπως ο εγκλεισμός παιδιών σε κέντρα κράτησης, κρίθηκαν παράνομες στις δικαστικές αίθουσες, άλλες όμως συνεχίζουν να εφαρμόζονται.

Η δράση της πολυπλόκαμης MS-13 «δεν γνωρίζει σύνορα», δήλωσε ο Τζον Ντέραμ, στέλεχος ειδικής επιχειρησιακής ομάδας στο υπουργείο Δικαιοσύνης που διενεργεί τις έρευνες για τη συμμορία, την οποία χαρακτήρισε «διεθνή βίαιη οργάνωση».

"In New York and Nevada, 21 MS-13 members and leaders have been indicted on charges including murder, kidnapping, and drug trafficking." pic.twitter.com/pCmvahqNXW