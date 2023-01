ΗΠΑ: Η Αμερικανίδα πρέσβειρα στο Λονδίνο καταγγέλλει την «αποκρουστική» εκτέλεση του Αλιρεζά Ακμπαρί

«Οι ΗΠΑ ενώνονται με το Ηνωμένο Βασίλειο στην καταδίκη αυτής της βάρβαρης πράξης. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια του Ακμπαρί», συμπλήρωσε.

Iran has executed a British national.

This barbaric act deserves condemnation in the strongest possible terms.

This will not stand unchallenged.

My thoughts are with Alireza Akbari’s family.