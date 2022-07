ΗΠΑ: Η Βουλή ενέκρινε δύο νομοσχέδια που νομιμοποιούν τις αμβλώσεις

Τα δύο νομοσχέδια δεν έχουν καμία πιθανότητα να περάσουν από τη Γερουσία.

«Μόλις πριν από τρεις εβδομάδες, το Ανώτατο Δικαστήριο επέφερε σφοδρό πλήγμα στα θεμελιώδη δικαιώματά μας», δήλωσε η πρόεδρος της Βουλής Νάνσι Πελόζι. «Για αυτό (…) θα πάρουμε νέα μέτρα για να υπερασπιστούμε την ελευθερία των γυναικών στο θέμα της αναπαραγωγής», πρόσθεσε λίγο πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία, περιστοιχισμένη από βουλευτές ντυμένους στα πράσινα, το χρώμα του κινήματος υπέρ των αμβλώσεων.

Join @DemWomenCaucus and me at the U.S. Capitol ahead of the passage of legislation to protect women's reproductive freedom and to stop Republicans from criminalizing women exercising their constitutional right to travel to obtain an abortion. https://t.co/yHypmYBTR5