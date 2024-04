ΗΠΑ: H Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το πακέτο βοήθειας σε Ουκρανία και Ισραήλ

Το ασυνήθιστο πακέτο τεσσάρων νομοσχεδίων περιλαμβάνει επίσης τη χορήγηση αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ, χορήγηση βοήθειας στην Ταϊβάν και άλλους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, και ένα μέτρο που περιλαμβάνει κυρώσεις και μέτρα κατά της κινεζικής εφαρμογής κοινωνικών μέσων TikTok και πιθανή μεταφορά κατασχεμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προς την Ουκρανία.

House Democrats join Republicans to pass bills sending foreign aid to Ukraine and Israel. The measures now go to the Senate. https://t.co/pQo1vcUzOi