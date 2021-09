ΗΠΑ: Η καταιγίδα Νίκολας απειλεί τις ακτές του Τέξας

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP

Καθώς ο Νίκολας συνοδεύεται από ανέμους ταχύτητας έως 95 χιλιομέτρων την ώρα, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει πλημμύρες, «ιδίως σε έντονα αστικοποιημένες μητροπολιτικές περιοχές», προειδοποιούν οι Αμερικανοί μετεωρολόγοι.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ ζήτησε από τους κατοίκους να λάβουν υπόψη τους τις προειδοποιήσεις των τοπικών αρχών.

«Αναμένουμε ισχυρές βροχοπτώσεις απόψε και αύριο. Σας ενθαρρύνω έντονα να μην κυκλοφορήσετε στους δρόμους», είπε ο δήμαρχος του Χιούστον Σιλβέστερ Τέρνερ.

There is a danger of life-threatening storm surge from Tropical Storm #Nicholas along the Texas coast from Port Aransas to Sabine Pass where a Storm Surge Warning is in effect. Latest information is available at https://t.co/tW4KeGdBFbpic.twitter.com/iKBxOEKMv0