ΗΠΑ: Η καταιγίδα Ντέμπι ενισχύεται σε τυφώνα κι απειλεί τη δυτική ακτή της Φλόριντα

Μολαταύτα, εκδόθηκαν διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων κομητειών της Φλόριντας, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

«Πάρτε την κατάσταση σοβαρά», τόνισε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής και αρμόδιος για τη δημόσια ασφάλεια στην κομητεία Χερνάντο. «Γνωρίζουμε πως το επίπεδο του νερού θα ανεβαίνει καθώς θα περνά η Ντέμπι».

Το NHC κάνει λόγο για κίνδυνο θανατηφόρων θυελλών κατά μήκος της δυτικής ακτής της Φλόριντας, στον Κόλπο του Μεξικού.

