ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Μπάιντεν διπλασιάζει την παραγγελία της για το χάπι της Pfizer - Βίντεο

Η κυβέρνηση Μπάιντεν θα διπλασιάσει, σε 20 εκατομμύρια από 10 εκατομμύρια προηγουμένως, την παραγγελία της για το φάρμακο κατά της Covid της φαρμακοβιομηχανίας Pfizer, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

"Είναι μια σημαντική αύξηση των διαθέσιμων θεραπειών στο φαρμακείο μας", δήλωσε με ικανοποίηση ο Κέβιν Μούνιοζ μέσω Twitter. Η αμερικανική κυβέρνηση είχε εκταμιεύσει 5,29 δισεκατομμύρια δολάρια για την αρχική της παραγγελία των 10 εκατομμυρίων θεραπευτικών σχημάτων. Το αντιιικό φάρμακο μπορεί να ληφθεί στο σπίτι όταν εμφανιστούν τα συμπτώματα.

This is a significant expansion of treatments in our medicine cabinet. In January, we will have more treatments available that are effective against circulating variants than ever before. — Kevin Munoz (@KMunoz46) January 4, 2022

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συνεδριάζει απόψε με την ομάδα του που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση της πανδημίας Covid-19, καθώς οι ΗΠΑ πλήττονται τώρα από ένα νέο κύμα.

Το χάπι κατά της Covid-19 του αμερικανικού κολοσσού εγκρίθηκε εκτάκτως στις 22 Δεκεμβρίου από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Το αντιιικό φάρμακο θα μπορεί να χορηγείται στους ασθενείς υψηλού κινδύνου ηλικίας 12 ετών και άνω.

Today, we are doubling our Pfizer antiviral pill order from 10 million to 20 million treatment courses. These pills have been shown to dramatically decrease hospitalization and death from COVID-19. They are a game-changer. — President Biden (@POTUS) January 4, 2022

Το φάρμακο της Pfizer, που διατίθεται με την εμπορική ονομασία Paxlovid, είναι ένας συνδυασμός δυο χαπιών που λαμβάνεται δυο φορές ημερησίως επί πέντε ημέρες, μόλις γίνει η διάγνωση και εντός πέντε ημερών μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων, αναφέρει η FDA.

Biden announces the U.S. will buy 20 million of Pfizer's COVID pill treatment, saying it has the "potential to dramatically alter COVID-19 and the impact it's had on this country and our people." pic.twitter.com/e0QyI6BZwb — CBS News (@CBSNews) January 4, 2022

Το χάπι της αμερικανικής φαρμακοβιομηχανίας επιτρέπει τη μείωση κατά 88% των νοσηλειών και των θανάτων στα άτομα υψηλού κινδύνου όταν λαμβάνεται τις πέντε πρώτες ημέρες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων, σύμφωνα με κλινικές δοκιμές.

Οι αμερικανικές αρχές ενέκριναν εκτάκτως επίσης φάρμακο της φαρμακοβιομηχανίας Merck για τους ενήλικες υψηλού κινδύνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP