ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Μπάιντεν ζητά από το Κογκρέσο να εγκρίνει την αναβάθμιση των τουρκικών F-16

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία ελπίζει να εκμεταλλευτεί τον ρόλο της ως μεσολαβητής των ειρηνευτικών συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά και να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον.

Η πιθανή συμφωνία θα περιλαμβάνει πυραύλους, ραντάρ και ηλεκτρονικά συστήματα για τα τουρκικά F-16, όπως σημειώνεται. Η σχετική πρόταση εστάλη, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, στους ηγέτες του Κογκρέσου τον περασμένο μήνα.

The Biden administration has asked congressional leaders to approve the sale of advanced weapons and other equipment for Turkey’s fleet of F-16 jet fighters, setting up a showdown with lawmakers https://t.co/a9exbDPPUO