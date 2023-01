ΗΠΑ: Η μητέρα ενός Αφροαμερικανού που σκοτώθηκε από αστυνομικούς καλεί τους κατοίκους «να διαδηλώσουν ειρηνικά»

Η Ρόουβον Γουελς προειδοποίησε τους κατοίκους αυτής της μεγάλης πόλης του Τενεσί, στις νότιες ΗΠΑ, ότι το βίντεο του θανάτου του Νίκολς, το οποίο θα δοθεί στη δημοσιότητα σε λίγες ώρες, θα είναι «φρικτό». Η ίδια δεν το έχει δει, σε αντίθεση με τον σύζυγό της. Όμως διαπίστωσε με τα μάτια της το μαρτύριο που βίωσε ο γιος της, όταν τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο, λίγες ώρες μετά τον ξυλοδαρμό του.

«Είχε μελανιές παντού, το κεφάλι του πρήστηκε σαν καρπούζι, ο λαιμός του ήταν μια ανοιχτή πληγή» περιέγραψε σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN σήμερα. «Όταν τα είδα αυτά, κατάλαβα πως ήταν νεκρός. Τον έκαναν κιμά. Πού πήγε η ανθρωπιά; Χτύπησαν τον γιο μου σαν να ήταν πινιάτα», συνέχισε.

Tyre Nichols' mom spoke tearfully about police officers: 'They need to learn that everyone is human, and everyone should be treated with respect' pic.twitter.com/KGREhyQtQD