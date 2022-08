ΗΠΑ: Η Νέα Υόρκη απαγορεύει τις «ένοπλες» βόλτες στην Τάιμς Σκουέρ

Ο νέος νόμος, που ψηφίστηκε και εγκρίθηκε φέτος το καλοκαίρι από την κυβερνήτρια Κάθι Χόκουλ και τον δήμαρχο Έρικ Άνταμς (και οι δύο Δημοκρατικοί), τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου.

Το μέτρο είναι η αντίδραση της Νέας Υόρκης και άλλων Πολιτειών που κυβερνώνται από Δημοκρατικούς, όπως είναι η Καλιφόρνια, στη «σκανδαλώδη» απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όπου πλειοψηφούν οι συντηρητικοί, με την οποία δέχτηκε ως συνταγματικό το δικαίωμα των Αμερικανών να βγαίνουν οπλισμένοι από το σπίτι τους.

«Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ήταν ένας πυροβολισμός που αντήχησε παντού στον κόσμο», δήλωσε σήμερα ο Έρικ Άνταμς, ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας ο οποίος έχει αναγάγει σε προτεραιότητα της θητείας του στον δήμο την καταπολέμηση της ένοπλης βίας. «Η πόλη της Νέας Υόρκης θα αμυνθεί απέναντι σε αυτήν την απόφαση και, από αύριο, ισχύουν νέες προϋποθέσεις για να έχει κανείς το δικαίωμα να φέρει επάνω του, κρυμμένο, ένα όπλο σε ευαίσθητους χώρους, όπως στην Τάιμς Σκουέρ», εξήγησε.

Στην εμβληματική πλατεία, στην καρδιά του Μανχάταν, θα τοποθετηθεί μια ταμπέλα με τη φράση «Τάιμς Σκουέρ: Ζώνη χωρίς όπλα». Κάθε χρόνο περνούν από την περιοχή αυτήν περίπου 50 εκατομμύρια επισκέπτες.

#TimesSquare to be declared a “Gun Free Zone” after Supreme Court struck down New York’s restrictive concealed carry law. Watch @abc7nypic.twitter.com/ERxShmQnfb