ΗΠΑ: Η τροπική καταιγίδα Μπέριλ σαρώνει το Τέξας, τουλάχιστον 1 νεκρός

Η καταιγίδα, που αναμένεται να εξασθενίσει περαιτέρω καθώς μετακινείται στην ενδοχώρα, δημιούργησε ένα καταστροφικό μονοπάτι περνώντας από την Τζαμάικα, τη Γρενάδα, τον Άγιο Βικέντιο και τις Γρεναδίνες την περασμένη εβδομάδα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 ανθρώπους και διαλύοντας κτίρια.

Hurricane #Beryl has made landfall on the Gulf Coast of #Texas, near #Matagorda. Wind Speed crossed 65 mph.#TexasCoast#SouthernTexas#Hurricane#HurricaneBeryl#BerylHurricanepic.twitter.com/veekpGrxVT