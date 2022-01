ΗΠΑ: Η χιονοθύελλα στη Βιρτζίνια εγκλωβισε οδηγούς για ώρες στα οχήματά τους - Βίντεο

Ο αυτοκινητόδρομος I-95 έκλεισε και στα δύο ρεύματα σε ένα τμήμα 86 χιλιομέτρων, κοντά στο Φρέντικσπεργκ, σε απόσταση 89 χιλιομέτρων νότια της Ουάσινγκτον, ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών της Βιρτζίνιας.

After 20 hours in #Virginia and over 30 hours on the road total I am finally home. I don't want to drive #I95 ever again ?? #WinterStorm pic.twitter.com/Fr0KI3h3X2 #Virginia

«Το προσωπικό μας εργάζεται ενεργά για να απομακρύνει τους πάντες από τον 95. Προσπαθούμε να καθοδηγήσουμε τα οχήματα που βρίσκονται ακινητοποιημένα στον δρόμο προς κοντινούς κόμβους, όπου θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικούς δρόμους», έγραψε το υπουργείο σε ένα μήνυμα στο Twitter.

Το μποτιλιάρισμα ξεκίνησε χθες, καθώς χιόνι ύψους άνω των 30 εκατοστών έπεσε σε τμήματα των νοτιοανατολικών ΗΠΑ και των ακτών του Ατλαντικού, με αποτέλεσμα να σημειωθούν τροχαία ατυχήματα και οχήματα να βγουν εκτός πορείας, μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ. Η παράλυση της κυκλοφορίας συνεχίστηκε, καθώς οι θερμοκρασίες έπεσαν κάτω από το μηδέν κατά διάρκεια της νύχτας.

Εργαζόμενοι των ομοσπονδιακών και πολιτειακών αρχών εργάζονταν κατά τη διάρκεια της νύχτας για να απομακρύνουν τα ξεριζωμένα δέντρα, να βοηθήσουν τους οδηγούς των οχημάτων και να τους υποδείξουν πώς θα αλλάξουν διαδρομή, περιέγραψε σήμερα ο κυβερνήτης Ραλφ Νόρθαμ.

An emergency message is going to all stranded drivers connecting them to support, and the state is working with localities to open warming shelters as needed.

While sunlight is expected to help @VaDOT clear the road, all Virginians should continue to avoid 1-95.