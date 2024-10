ΗΠΑ: Ιρανοαμερικανίδα υπάλληλο του υπ. Άμυνας «βλέπουν» πίσω από τη διαρροή των απόρρητων εγγράφων

Η Ισλαμική Δημοκρατία επιβεβαίωσε πως επρόκειτο για αντίποινα στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί στον Λίβανο ο αρχηγός της σιιτικής Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, και ένας Ιρανός στρατηγός, ο Αμπάς Νιλφορουσάν, όπως και για τη δολοφονία στην Τεχεράνη του αρχηγού της παλαιστινιακής Χαμάς Ισμαΐλ Χανίγια, η οποία αποδόθηκε στο Ισραήλ.

«Το FBI ερευνά το θέμα της φερόμενης διαρροής εμπιστευτικών εγγράφων και εργαζόμαστε σε συντονισμό με τους εταίρους μας του υπουργείου Άμυνας και των υπηρεσιών πληροφοριών», επισημαίνει το FBI σε ένα δελτίο Τύπου, χωρίς να σχολιάσει περαιτέρω.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι έκανε χθες λόγο για μια έρευνα του υπουργείου Άμυνας διευκρινίζοντας πως δεν γνωρίζει «σε αυτήν τη φάση» εάν αυτή η δημοσιοποίηση πληροφοριών ήταν αποτέλεσμα «μιας διαρροής ή μιας παραβίασης ασφαλείας».

Τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν στο Telegram την περασμένη εβδομάδα περιελάμβαναν αναλύσεις δορυφορικών φωτογραφιών που είχαν κάνει αμερικανικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες, σύμφωνα με ΜΜΕ.

Ποιον «βλέπουν» πίσω από τη διαρροή

Οι αμερικανικές αρχές επικεντρώνονται σε μια αξιωματούχο του Πενταγώνου, την Ιρανοαμερικανίδα Αριάν Ταμπαταμπάι, αναφορικά με τη διαρροή των συγκεκριμένων εγγράφων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν από επιστολή Αμερικανών γερουσιαστών προς τον υπουργό Άμυνας, Λόιντ Όστιν, η Ταμπαταμπάι είναι υπό εξέταση για την εν λόγω διαρροή. Το Sky News Arabia ανέφερε ότι αξιωματούχος του Πενταγώνου συνδέει την Ταμπαταμπάι με την υπόθεση.

Breaking: Israel Hayom reports that the leaker of classified documents from the Pentagon was Ariane Tabatabai.

Tabatabai kept her security clearance in Oct. 2023, despite credible allegations she was spying for Iran. The failure to remove her security clearance led to this. pic.twitter.com/P5iIfh1ef0