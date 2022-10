ΗΠΑ: Ισόβια χωρίς αναστολή για τον δράστη της σφαγής στο λύκειο του Πάρκλαντ

Αφού συνεδρίασαν μόνο επί επτά ώρες, οι ένορκοι συμφώνησαν επί των επιβαρυντικών περιστάσεων, όπως τη «στυγερή και απάνθρωπη» φύση των 17 φόνων που διέπραξε με ένα ημιαυτόματο τουφέκι ο Νίκολας Κρουζ στο παλιό σχολείο του, το λύκειο Πάρκλαντ, στα βόρεια του Μαϊάμι. Όμως τουλάχιστον ένας από αυτούς έκρινε ότι δεν επαρκούν αυτά τα επιβαρυντικά στοιχεία για να υπερκεράσουν τα ελαφρυντικά που προέβαλε η υπεράσπιση, κυρίως τη δύσκολη παιδική ηλικία και τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Κρουζ.

Χρειαζόταν ομοφωνία των ενόρκων στο σημείο αυτό ώστε να επιβληθεί η θανατική ποινή. Η μοναδική άλλη επιλογή ήταν η ισόβια κάθειρξη.

Ο 24χρονος Νίκολας Κρουζ δεν αντέδρασε καθόλου όταν η δικαστής Ελίζαμπεθ Σέρερ, του δικαστηρίου του Φορτ Λόντερντεϊλ, ανέγνωσε την καταδικαστική απόφαση.

Everything the jury agrees to is “cold calculated, first degree, knowing causing a great risk of death…etc etc” — BUT what I am hearing (I think) is death penalty, the jury is not unanimous on this. Therefore life in prison. SMH!

