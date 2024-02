ΗΠΑ και Βρετανία βομβάρδισαν δεκάδες στόχους των Χούθι - «Θα απαντήσουμε με κλιμάκωση στην κλιμάκωση» λέει εκπρόσωπος των ανταρτών

Με βάση όσα είναι γνωστά, η χθεσινή ήταν η τρίτη κοινή επιχείρηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου εναντίον των Χούθι. Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει μόνες αρκετές άλλες αεροπορικές επιδρομές εναντίον των ανταρτών, που από την πλευρά τους συνεχίζουν παρ’ όλ’ αυτά να προχωρούν σε επιθέσεις.

Οι χθεσινοί βομβαρδισμοί έπληξαν «36 στόχους» σε «13 τοποθεσίες στην Υεμένη σε ανταπόδοση για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι εναντίον της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοΐας καθώς και πολεμικών πλοίων που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα», αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των ΗΠΑ, της Βρετανίας και άλλων έξι χωρών (Αυστραλία, Μπαχρέιν, Καναδάς, Δανία, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία) που παρείχαν υποστήριξη στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο στόχαστρο μπήκαν υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων και πυρομαχικών, πυραυλικά συστήματα, εκτοξευτήρες, ραντάρ και άλλες εγκαταστάσεις.

Σε χωριστό δελτίο Τύπου, ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν σημείωσε πως τα πλήγματα σκοπό είχαν να μειώσουν «τις δυνατότητες των υποστηριζόμενων από το Ιράν παραστρατιωτικών Χούθι να διεξάγουν ανεύθυνες και αποσταθεροποιητικές επιθέσεις»,

«Οι δυνάμεις του συνασπισμού έβαλαν στο στόχαστρο 13 τοποθεσίες αποθήκευσης όπλων βαθιά θαμμένες, πυραυλικά συστήματα και εκτοξευτήρες, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και ραντάρ», πρόσθεσε.

«Κλιμάκωση στην κλιμάκωση»

Ούτε στην ανακοίνωση του κ. Όστιν, ούτε στην κοινή ανακοίνωση των οκτώ χωρών διευκρινίζονται οι ακριβείς τοποθεσίες που βομβαρδίστηκαν. Ωστόσο, το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα των Χούθι ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) πως βομβαρδίστηκαν τοποθεσίες «στις επαρχίες Σανάα, Χάτζα, Νταμάρ, αλ Μπάιντα, Τάιζ και Χοντάιντα».

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σημείωσε σε δικό του χωριστό δελτίο Τύπου ότι αεροσκάφη της RAF έπληξαν δυο εγκαταστάσεις από τις οποίες γινόταν ο τηλεχειρισμός drones αναγνώρισης και επίθεσης.

U.S. Forces, Allies Conduct Joint Strikes in Yemen

As part of ongoing international efforts to respond to increased Iranian-backed Houthi destabilizing and illegal activities in the region, on Feb. 3 at approximately 11:30 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces,… pic.twitter.com/hlfLY1QjOd