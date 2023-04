ΗΠΑ: Κατακλυσμιαίες βροχές στη Φλόριντα προκαλούν το κλείσιμο διεθνούς αεροδρομίου - Βίντεο

Περισσότερα από 635 χιλιοστά νερού έπεσαν σε 24 ώρες στο Φορτ Λόντερντεϊλ, μια πόλη 180.000 κατοίκων που βρίσκεται βορείως του Μαϊάμι, σύμφωνα με τις αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες. Αριθμός υψηλότερος από το ρεκόρ του Απριλίου του 1979 που ήταν 370 χιλιοστά.

