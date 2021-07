ΗΠΑ-Κατάρρευση πολυκατοικίας στη Φλόριντα: Συνάντηση του ζεύγους Μπάιντεν με τους συγγενείς των νεκρών και των αγνοουμένων

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών ανήλθε χθες σε 18 έπειτα από τις ανακάλυψη έξι ακόμη πτωμάτων στα χαλάσματα του συγκροτήματος Champlain Towers South--ανάμεσά τους και ό,τι έχει απομείνει από τα πτώματα δύο παιδιών, ηλικίας 4 και 10 ετών, δήλωσε η δήμαρχος της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, η Ντανιέλα Λιβάιν Κάβα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Κάπου 145 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, ανάμεσά τους δεκάδες υπήκοοι χωρών της Λατινικής Αμερικής ή αμερικανοί πολίτες με καταγωγή από την Αργεντινή, την Κολομβία, την Παραγουάη, τη Χιλή και την Ουρουγουάη.

Το δωδεκαώροφο κτίριο, τμήμα των Champlain Towers, κατέρρευσε μέσα σ’ ένα σύννεφο σκόνης την περασμένη Πέμπτη γύρω στη 01:20. Επρόκειτο για μια από τις χειρότερες αστικές καταστροφές στην ιστορία των ΗΠΑ.

Αν και οι ομάδες έρευνας και διάσωσης εντόπισαν νέους θύλακες με οξυγόνο στα συντρίμμια, οι ελπίδες ότι θα βρεθούν επιζήσαντες είναι πια «ελάχιστες».

Η σημερινή επίσκεψη θα είναι η δεύτερη φορά, από τότε που ο Μπάιντεν εξελέγη πρόεδρος, που επισκέπτεται τόπο καταστροφής.

Τον Φεβρουάριο είχε ταξιδέψει στο Τέξας έπειτα από τις σοβαρές ζημιές που είχε προκαλέσει σε σπίτια και επιχειρήσεις μια σφοδρή καταιγίδα, η οποία είχε αφήσει εκατομμύρια πολίτες χωρίς καθαρό νερό επί μέρες και είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 24 ανθρώπους.

Ο Μπάιντεν καθυστέρησε την επίσκεψή του στο Μαϊάμι προκειμένου να μην διακόψει τις προσπάθειες διάσωσης.

Ο πρόεδρος εξέδωσε μια έκτακτη ανακοίνωση και πρόσφερε στους κρατικούς και τοπικούς αξιωματούχους ομοσπονδιακή βοήθεια για την διαχείριση του δυστυχήματος.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών και το Αμερικανικό Μηχανικό Σώμα Στρατού ανέπτυξαν ομάδες για να βοηθήσουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην διαχείριση του περιστατικού και στην απομάκρυνση των χαλασμάτων.

Ο Δημοκρατικός Μπάιντεν πιθανόν να εμφανιστεί στο πλευρό του ρεπουμπλικανού κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, ο οποίος θεωρείται ως πιθανός κορυφαίος υποψήφιος που θα αντιπαρατεθεί απέναντι στον Μπάιντεν στην προσπάθεια επανεκλογής του μετά τρία χρόνια.

Ο ΝτεΣάντις ανήλθε στην πολιτική σκηνή της Φλόριντα και έγινε γνωστός ως ένας κομματικός μαχητής με κοφτερό μυαλό, ο οποίος συχνά προκαλεί τον Μπάιντεν σε ζητήματα όπως η πανδημία της COVID-19 και το μεταναστευτικό.

Ο Μπάιντεν ήθελε να επισκεφθεί τον τόπο της τραγωδίας για να ευχαριστήσει τους "ηρωικούς άνδρες των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, τις ομάδες έρευνας και διάσωσης και όλους όσοι εργάζονται αδιάκοπα νυχθημερόν", όπως ανακοίνωσε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι.

Ο πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία θα συναντηθούν επίσης "με τις οικογένειες που έχουν υποχρεωθεί να υπομείνουν αυτή την φοβερή τραγωδία", πρόσθεσε η Ψάκι.

Το χάρισμα του Μπάιντεν να μοιράζεται τις προσωπικές του τραγωδίες με άλλους που υποφέρουν έχει γίνει ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της δημόσιας εικόνας του, έχοντας αντέξει τους θανάτους της πρώτης συζύγου του, της κόρης και ενός από τους γιούς του στη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας.

Ο κυβερνήτης και ο πρόεδρος είχαν την περασμένη εβδομάδα τηλεφωνική επικοινωνία και ο ΝτεΣάντις εξήρε τον Μπάιντεν για την υποστήριξή του μετά την συζήτησή τους.

My heart is with the community of Surfside as they grieve their lost loved ones and wait anxiously as search and rescue efforts continue.

Yesterday I spoke with Gov. DeSantis to let him know that we are ready to provide assistance as needed by state and local officials.