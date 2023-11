ΗΠΑ-Κίνα: Ο Μπάιντεν αποκάλεσε τον Σι Τζινπίνγκ... δικτάτορα μετά τις «εποικοδομητικές» συνομιλίες τους - ΒΙΝΤΕΟ

«Είναι δικτάτορας με την έννοια ότι κυβερνά μια χώρα, μια κομμουνιστική χώρα, όπου η μορφή διακυβέρνησης είναι εντελώς διαφορετική από τη δική μας», είπε, επαναλαμβάνοντας τον χαρακτηρισμό που είχε ήδη προκαλέσει αγανακτισμένες αντιδράσεις από πλευράς Πεκίνου.

Η συνάντηση ωστόσο εισέφερε την επανέναρξη των επαφών υψηλού επιπέδου των στρατών των δυο μεγάλων δυνάμεων, που είχαν διακοπεί για πάνω από έναν χρόνο, εξαιτίας της επίσκεψης της τότε προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι στην Ταϊπέι.

Η τετράωρη σύνοδος, σε πολυτελή χώρο κάπου σαράντα χιλιόμετρα από το Σαν Φρανσίσκο, ήταν «εποικοδομητική και παραγωγική», σύμφωνα με τον κ. Μπάιντεν.

Ο 80άρης δημοκρατικός είπε ακόμα πως οι δυο άνδρες έχουν πλέον τη δυνατότητα να σηκώσουν το τηλέφωνο και να μιλήσουν «απευθείας και άμεσα» ο ένας με τον άλλο σε περίπτωση που ενσκήψει κρίση.

Καθώς η σύνοδος, προσεκτικά χορογραφημένη ώστε να δώσει εικόνα αποκατάστασης της ηρεμίας στη σχέση –οι δυο ηγέτες για παράδειγμα εμφανίστηκαν για λίγο μπροστά στους φωτογράφους κάνοντας περίπατο σε περιποιημένο κήπο– δεν επέλυσε στην πραγματικότητα κανένα από τα ζητήματα που αποτελούν αγκάθια.

"After today, would you still refer to President Xi as a dictator?" asks a reporter.

"Look, he is. He's a dictator in the sense that he's a guy who runs a country that is a communist country that's based on a form of government totally different than ours," says Pres. Biden. pic.twitter.com/JjZeGBNcU2