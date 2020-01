ΗΠΑ-Κίνα: Το κείμενο της διμερούς εμπορικής συμφωνίας θα δημοσιοποιηθεί την Τετάρτη

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό από δημοσίευμα του POLITICO, η Κίνα φαίνεται ότι θα αγοράζει περισσότερη ενέργεια, αλλά και βιομηχανικά προϊόντα από τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας.

USTR Lighthizer says nearly done with translation of China trade deal https://t.co/wCNyKK8fBxpic.twitter.com/3lY1fPtW4j