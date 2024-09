ΗΠΑ: Κλέφτης κλειδώθηκε μέσα σε αυτοκίνητο - «Μπορώ να βγω έξω;» παρακαλούσε τον ιδιοκτήτη - ΒΙΝΤΕΟ

«Αδερφέ μου, αυτό δεν είναι το αυτοκίνητό σου, αυτό είναι το αυτοκίνητό μου», ακούγεται να λέει ο Solano στον επίδοξο κλέφτη, ο οποίος αρχίζει να τον παρακαλεί να τον αφήσει να βγει από την Corvette.

«Μπορώ να βγω;», ρώτησε ο 33χρονος τον Solano . «Όχι, δεν μπορείς να βγεις. Καλούμε την αστυνομία», του απάντησε αυστηρά ο Solano με τον επίδοξο κλέφτη να ρώτα σαν να μην τρέχει τίποτα: «Γιατί;». Λίγο αργότερα, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και πέρασαν χειροπέδες στον 33χρονο κλέφτη.

"THIS IS NOT YOUR CAR": A Miami Beach driver recorded the moments after he discovered an intruder in his Corvette. STORY: https://t.co/DPZdw623mXpic.twitter.com/w7broi1k51