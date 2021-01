ΗΠΑ-κορωνοϊός: Ο Δρ. Φάουτσι παραδέχεται ότι του έφυγε ένα βάρος, δεν χρειάζεται πλέον να αντικρούει τον Τραμπ - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Συχνά παρών σε αυτή για να απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων το πρώτο διάστημα μετά την εκδήλωση της πανδημίας στην αμερικανική επικράτεια, τέθηκε στο περιθώριο τους τελευταίους μήνες από την κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου τέως προέδρου. «Πάντα ήμουν ειλικρινής κι αυτό μερικές φορές δημιουργούσε προβλήματα», εξήγησε.

«Ορισμένες δηλώσεις με έκαναν να αισθάνομαι άβολα, διότι δεν βασίζονταν στην επιστήμη», συνέχισε ο 80χρονος επιστήμονας, που χαίρει εκτίμησης και είναι πολύ δημοφιλής στη χώρα του.

Dr. Fauci on former Pres. Trump: "You didn't feel that you could actually say something and there wouldn't be any repercussions"

"The idea that you can get up here and talk about what you know…let the science speak—it is somewhat of a liberating feeling" https://t.co/9u4MaW1qaspic.twitter.com/aBBDGqxTqV