ΗΠΑ-κορωνοϊός: Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε επιπλέον τεστ για να αποφευχθεί το κλείσιμο των σχολείων - Βίντεο

Περίπου το 4% των σχολείων στις ΗΠΑ χρειάστηκε ήδη να κλείσει λόγω του κύματος μολύνσεων που προκάλεσε η παραλλαγή Όμικρον.

«Οι μαθητές έχουν ήδη κάνει τόσες θυσίες από την αρχή της πανδημίας», σημείωσε ο Λευκός Οίκος, διαβεβαιώνοντας πως θα κάνει «ό,τι είναι δυνατό» για να αποφευχθεί το κλείσιμο των σχολείων.

As Omicron breaks more records nationwide, the White House is planning to expand testing in schools.@AmeshAA joins @WatchSavannah on #MorningNewsNOW with what this means for safety in the classroom.https://t.co/U4UZMHn7bFpic.twitter.com/fe2m0hhR1c