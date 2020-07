ΗΠΑ-κορωνοϊός: Πάνω από 1.000 νεκροί σε 24 ώρες για πρώτη φορά από τις αρχές Ιουνίου-Τραμπ: Η κατάσταση θα χειροτερέψει προτού καλυτερέψει...

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Σχεδόν 142.000 άνθρωποι έχουν υποκύψει στην COVID-19 μέχρι σήμερα, απολογισμός που ειδικοί προειδοποιούν πως θα επιδεινωθεί με ραγδαίους ρυθμούς, μετά την πρόσφατη εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 και την πολύ ανησυχητική αύξηση των εισαγωγών σε νοσοκομεία σε πολλές πολιτείες.

Οι ημερήσιοι απολογισμοί θυμάτων είχαν κορυφωθεί τον Απρίλιο, όταν στη χώρα καταγράφονταν κατά μέσον όρο 2.000 θάνατοι κάθε 24ωρο. Ο αριθμός των νεκρών μειώθηκε σταθερά, στους 1.300 ημερησίως κατά μέσον όρο τον Μάιο και σε κάτω από 800 ημερησίως κατά μέσον όρο τον Ιούνιο, πάντα σύμφωνα με την καταμέτρηση του Ρόιτερς.

Όμως, μετά την απόφαση πολλών πολιτειών να ξανανοίξουν χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις από πλευράς υγειονομικής ασφάλειας, όπως για παράδειγμα τη μείωση των μολύνσεων για δύο εβδομάδες, οι θάνατοι αυξάνονται και πάλι σε 21 πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων της Αριζόνας, της Φλόριντας και του Τέξας, με βάση τη σύγκριση των στοιχείων των δύο τελευταίων εβδομάδων με εκείνα των δύο προηγούμενων.

Ενώ εν μέρει η αύξηση των κρουσμάτων μόλυνσης μπορεί να αποδοθεί στο ότι διενεργούνται περισσότερα τεστ, η αύξηση των εισαγωγών σε νοσοκομεία, που δεν έχει καμιά σύνδεση με τον αριθμό των εξετάσεων, άρχισε να αυξάνεται ραγδαία στα τέλη Ιουνίου.

Μέχρι τώρα μέσα στον Ιούλιο 17 πολιτείες καταγράφουν ρεκόρ πασχόντων από την COVID-19 που νοσηλεύονται, με εννέα πολιτείες να ανακοινώνουν ρεκόρ την Τρίτη, ανάμεσά τους την Αλαμπάμα, το Τέξας και την Καλιφόρνια.

Στη Φλόριντα, σχεδόν πενήντα νοσοκομεία ενημέρωσαν ότι οι κλίνες στις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) είναι πλήρεις.

Τραμπ: Η κατάσταση ως προς την πανδημία του κορωνοϊού «θα χειροτερέψει προτού καλυτερέψει»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε χθες Τρίτη ότι η κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού στις ΗΠΑ συνεχίζει να είναι πολύ σοβαρή, στην πρώτη του καθημερινή ενημέρωση του Τύπου για αυτόν που αποκαλεί «κινεζικό ιό», αφότου την είχε διακόψει στα τέλη του Απριλίου, ενώ απομένουν μήνες προτού διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές στη χώρα.

Η υγειονομική κρίση «σίγουρα, δυστυχώς, θα χειροτερέψει προτού καλυτερέψει. Δεν μου αρέσει που το λέω αυτό, αλλά έτσι είναι», είπε ο Ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, προτού συστήσει στους «πάντες» να φορούν μάσκα όταν δεν μπορούν να τηρούν τη λεγόμενη κοινωνική απόσταση. Κι αυτό παρότι ο ίδιος αποφεύγει συστηματικά να εμφανίζεται δημόσια με μάσκα: φόρεσε πάντως μία μπροστά στις κάμερες κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής του στο στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ.

President @realDonaldTrump on the U.S. preforming 50 million tests: "We have conducted nearly three times as many tests as all of the other countries in the western hemisphere combined" pic.twitter.com/ikdcnhheM6