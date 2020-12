ΗΠΑ-κορωνοϊός: Συγκλονίζει η φωτογραφία γιατρού που αγκαλιάζει ηλικιωμένο ασθενή

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP - ΒΙΝΤΕΟ: ΑΒC

«Ήμουν στη μονάδα COVID και είδα αυτόν τον ηλικιωμένο ασθενή, που είχε σηκωθεί από το κρεβάτι του, προσπαθούσε να φύγει κι είχε αρχίσει να κλαίει», αφηγήθηκε χθες Δευτέρα στο CNN ο γιατρός Τζόζεφ Βαρόν, επικεφαλής του τμήματος εντατικής θεραπείας στο Γιουνάιτεντ Μεμόριαλ.

«Πλησίασα και τον ρώτησα ‘γιατί κλαίτε;’. Μου είπε: ‘θέλω να είμαι με τη γυναίκα μου’. Τον αγκάλιασα», εξήγησε ο γιατρός, προσθέτοντας πως δεν λογάριαζε ότι τον φωτογράφιζαν.

"He's in a room where he knows nobody."

