ΗΠΑ: Ξαναρχίζουν έπειτα από 17 χρόνια οι εκτελέσεις θανατοποινιτών σε ομοσπονδιακό επίπεδο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Όμως εφετείο εντέλει ενέκρινε τη χρήση πεντοβαρβιτάλης και ο Ρεπουμπλικάνος υπουργός έδωσε εντολή να οριστούν νέες ημερομηνίες για τέσσερις καταδικασθέντες. «Το οφείλουμε στα θύματα των φρικτών εγκλημάτων τους», είχε δικαιολογήσει σε δελτίο Τύπου που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες του.

Η υπηρεσία φυλακών όρισε ότι οι εκτελέσεις τους θα γίνουν μεταξύ της 13ης Ιουλίου και της 28ης Αυγούστου.

Ο πρώτος θανατοποινίτης που θα εκτελεστεί θα είναι ο Ντάνιελ Λούις Λι, οπαδός της θεωρίας περί ανωτερότητας της λευκής φυλής, που είχε καταδικαστεί το 1999 στην εσχάτη των ποινών για τις δολοφονίες ενός ζευγαριού κι ενός κοριτσιού οκτώ ετών.

BREAKING NEWS: Daniel Lewis Lee’s execution is scheduled to occur on July 13, 2020.https://t.co/D2kMAM4WZw