ΗΠΑ: «Κύμα» οικονομικής στήριξης της Καμάλα Χάρις αμέσως μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της

«Έχω έρθει σε επαφή με πολλούς από τους υποστηρικτές της από τη Νέα Υόρκη έως την Καλιφόρνια και οργανωνόμαστε για να εκκινήσουμε το μηχανισμό συγκέντρωσης κεφαλαίων», δήλωσε ο Τζον Χενς, οικονομικός διευθυντής της εκστρατείας της αντιπροέδρου το 2020, που συμπλήρωσε ότι «είχα περισσότερα από 200 μηνύματα, κλήσεις και email σήμερα από άτομα που ήθελαν να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις και να κάνουν δωρεές».

Ανάμεσα στους κορυφαίους δωρητές του κόμματος που τώρα σχεδιάζουν να στηρίξουν την Χάρις είναι και ο βετεράνος χρηματιστής της Γουόλ Στριτ, Μάρκ Λάσρι, ο οποίος το 2020 είχε βοηθήσει οικονομικά την αντιπρόεδρο όταν έθεσε υποψηφιότητα εναντίον του Μπάιντεν στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών, ενώ αργότερα συγκέντρωσε χρήματα για την εκστρατεία του Μπάιντεν ενάντια στον Τραμπ.

Αυτή η επανεκκίνηση της ροής των χρηματοδοτήσεων είναι ζωτικής σημασίας για το Δημοκρατικό Κόμμα, αφού αρκετοί από τους κορυφαίους χρηματοδότες του κόμματος είχαν ανακοινώσει ότι θα πάγωναν τις συνεισφορές τους υπέρ του Μπάιντεν μετά την καταστροφική του τηλεοπτική εμφάνιση στο ντιμπέιτ της 27ης Ιουνίου απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αλεξάντερ Σόρος, γιος του υπερδωρητή των Δημοκρατικών Τζορτζ Σόρος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή το βράδυ μετά την αποχώρηση του Μπάιντεν ανέφερε ότι «ήρθε η ώρα να ενωθούμε όλοι γύρω από την Κάμαλα Χάρις και να νικήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ».

It’s time for us all to unite around Kamala Harris and beat Donald Trump. She is the best and most qualified candidate we have. Long live the American Dream! ???? ?? #Harris2024pic.twitter.com/KG09YnWHZK