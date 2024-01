ΗΠΑ: Λευκός αστυνομικός καταδικάστηκε σε 14 μήνες φυλάκιση για τον ρόλο του στον θάνατο Αφροαμερικανού

Ο δικαστής που ανακοίνωσε την ποινή δήλωσε «σοκαρισμένος από την προφανή αδιαφορία» του αστυνομικού «για τα δεινά» του νεαρού άνδρα, «ο οποίος φορούσε χειροπέδες και πραγματικά δεν αποτελούσε απειλή για κανέναν».

Από τους τρεις αστυνομικούς που διώκονταν στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης, σύμβολο της αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ, μόνο ο Ράντι Ρεντίμα κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας τον Οκτώβριο. Οι δύο άλλοι συνάδελφοί του είχαν αθωωθεί.

Ο δικαστής του επέβαλε και ποινή τεσσάρων ετών φυλάκιση με αναστολή.

«Ο Ράντι Ρεντίμα θα παραμείνει ένας αγροίκος με αστυνομικό σήμα», κατήγγειλε η Σινίν ΜακΚλέιν, μητέρα του Ελάιζα, καταγγέλλοντας «τα απάνθρωπα πρωτόκολλα» της αστυνομίας. Σύμφωνα με την ίδια, «η φυλακή είναι η μόνη δικαιοσύνη που αξίζει» ο αστυνομικός.

Ο θάνατος του 23χρονου Αφροαμερικανού στην Αουρόρα του Κολοράντο αρχικά δεν είχε τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας. Όμως αυτό άλλαξε μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, ενός άλλου Αφροαμερικανού που πέθανε τον Μάιο του 2020 κατά τη βίαιη σύλληψή του από λευκό αστυνομικό.

Ο Ελάιζα ΜακΚλέιν πέθανε τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή του από καρδιακή ανακοπή. Κατά τη σύλληψή του οι αστυνομικοί του έκαναν κεφαλοκλείδωμα, ενώ δύο διασώστες του χορήγησαν κεταμίνη, ένα ισχυρό ηρεμιστικό.

Σε ξεχωριστή δίκη οι διασώστες κρίθηκαν ένοχοι τον Δεκέμβριο για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και αναμένουν την απαγγελία της ποινής τους.

Former Colorado Officer Randy Roedema has been sentenced to 14 months in jail and four years of probation in connection with the death of 23-year-old Elijah McClain. McClain died after police placed him in a chokehold and paramedics injected him with the sedative ketamine. pic.twitter.com/E5EdT3T3ol