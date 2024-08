ΗΠΑ: Μαίνονται οι πυρκαγιές στην Καλιφόρνια - Κάηκαν σπίτια στην κομητεία Σαν Μπερναντίνο

Η συγκεκριμένη πυρκαγιά ξέσπασε χθες Δευτέρα και έκαψε 400 στρέμματα προτού τεθεί υπό μερικό έλεγχο, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της Καλιφόρνιας. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Οι ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και η πυκνή βλάστηση έχουν αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιών στην πολυπληθέστερη αμερικανική πολιτεία. Παράλληλα, η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε περισσότερο έντονα και παρατεταμένα κύματα καύσωνα, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Εν τω μεταξύ, η πυρκαγιά σε ορεινή δασική περιοχή βόρεια του Σακραμέντο εξελίχθηκε στην τέταρτη μεγαλύτερη στην ιστορία της Καλιφόρνιας, κάνοντας στάχτη μια έκταση μεγαλύτερη από το Λος Άντζελες. Η αποκαλούμενη «Park Fire» φούντωσε ξανά τη Δευτέρα, καίγοντας άλλα 50.000 στρέμματα και υποχρεώνοντας τις αρχές να ζητήσουν την απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή του Μιλ Κρικ.

Έχοντας κάνει στάχτη 1,68 εκατ. στρέμματα δασικής έκτασης και περίπου 640 σπίτια, η «Park Fire» έχει περιοριστεί σε ποσοστό 34%, αναφέρει η πυροσβεστική υπηρεσία της Καλιφόρνιας.

UPDATE: Edgehill Fire has spread across at least 100 acres as several homes have burned down in San Bernardino https://t.co/e74Igv1ypY