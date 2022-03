ΗΠΑ - Μακελειό σε εκκλησία: Σκότωσε τα τρία του παιδιά και έναν άγνωστο προτού αυτοκτονήσει

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Όταν οι αστυνομικοί έφθασαν επιτόπου «βρήκαμε έναν ενήλικο, έναν πατέρα ο οποίος άνοιξε πυρ και σκότωσε τα τρία του παιδιά, ηλικίας μικρότερης των δεκαπέντε ετών», συνέχισε και πρόσθεσε ότι «ένα πέμπτο πρόσωπο επίσης σκοτώθηκε», χωρίς να είναι σε θέση να πει προς το παρόν εάν είχε κάποια σχέση με τα υπόλοιπα θύματα.

Μετά το μακελειό, ο δράστης έστρεψε το όπλο του στον εαυτό του.

A father walked into a Sacramento, California, church and shot three of his children -- all under the age of 15 -- before turning the gun on himself. A fifth person was also shot and killed, police said. https://t.co/n2ImhwJNFp